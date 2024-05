Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea - Au serbat "Ziua Increderii"

Liceul Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu" Oradea este in al treilea an de implementare a proiectului "Scoala Increderii", un program national care are ca obiectiv transformarea scolii intr-o comunitate a increderii.Increderea in sine a copiilor este temelia pe care se construieste viitorul lor. In scoala, profesorii au responsabilitatea de a cladi aceasta temelie prin sprijin si oportunitati de a-si descoperi si valorifica potentialul.Alaturi de alte scoli din tara, si Liceul Ortodox ... citește toată știrea