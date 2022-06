Liceul Tehnologic "Unirea" Stei - Stagiu de formare profesionala in Cipru

In cadrul proiectului Erasmus+ "Formare profesionala prin stagii de practica la locul de munca", ce se deruleaza pe o perioada de doi ani scolari la LT "Unirea" Stei, 14 elevi si 3 profesori sunt implicati intr-un stagiu de formare profesionala in Cipru.Chiar daca luni a fost zi libera, cativa elevi de la LT "Unirea" Stei - a carui conducere este compusa din prof. ing. Adrian Gruie si prof. Cristian Vieriu, director, respectiv director adjunct - au fost prezenti in institutia de invatamant, ... citeste toata stirea