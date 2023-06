La Liceul Teoretic "Aurel Lazar" sfarsitul anului scolar aduce cu sine si incheierea unor importante proiecte Erasmus+ precum "Let's embrace everybody!" sau "Pentru o scoala prietenoasa, digitala si verde". Cu aceasta ocazie scoala a organizat un eveniment care sa puna in valoare cele invatate.Intitulat "Erasmus+ Acreditare la final de an", evenimentul a debutat cu workshop-ul "WE R 4 the change" la care au participat toti elevii beneficiari ai unei mobilitati in cadrul proiectului "Pentru o ... citeste toata stirea