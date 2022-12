Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" - Sebare de Craciun

Forumul Democrat German Bihor, in colaborare cu Liceul Teoretic German "Friedrich Schiller" Oradea, a organizat duminica, 18 decembrie 2022, o seara intitulata Weihnachtsfest- Serbare de Craciun.Evenimentul s-a desfasurat in sala de festivitati a Universitatii Crestine Partium si s-a bucurat de o prezenta frumoasa, alcatuita din parinti, cadre didactice, membri ai Inspectoratului Scolar Judetean Bihor dar si membri ai comunitatii germane din judetul nostru.Publicul a fost introdus in ... citeste toata stirea