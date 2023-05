Liderii grupului G7, reuniti la Hiroshima, in Japonia, au declarat vineri ca s-au asigurat ca Ucraina are sprijinul bugetar necesar pentru anul in curs si inceputul lui 2024.Grupul G7 si-a reinnoit angajamentul de a furniza sustinere financiara si militara Kievului in lupta contra Rusiei, transmite Reuters. "Astazi, luam noi masuri pentru a asigura ca agresiunea ilegala a Rusiei impotriva statului suveran Ucraina esueaza si pentru a sprijini poporul ucrainean in cautarea unei paci juste ... citeste toata stirea