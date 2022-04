Lista completa a castigatorilor Premiilor Grammy 2022

La cea de-a 64-a editie a Premiilor Grammy, Jon Batiste a castigat premiul pentru albumul anului.Iata lista completa a castigatorilor:Album of the year- Jon Batiste - We AreRecord of the year- Silk Sonic - Leave the Door OpenBest pop/duo group performance- Doja Cat featuring SZA - Kiss Me MoreBest pop vocal album- Olivia Rodrigo - SourBest R&B album- Jazmine Sullivan - Heaux TalesBest rap performance- Baby Keem featuring Kendrick Lamar - Family TiesBest new artist- Olivia ... citeste toata stirea