Lista scolilor din Bihor incluse in programul "Masa sanatoasa", prin care elevii primesc zilnic o masa calda sau un pachet alimentar

Ministerul Educatiei a publicat lista tuturor unitatilor de invatamant incluse in programul national "Masa sanatoasa", care implica acordarea gratuita, pentru fiecare elev, a unei mese calde sau a unui pachet alimentar.In Bihor, sunt incluse in program 32 de scoli, mai multe decat in precedentul an scolar, cand doar 8 unitati de invatamant din judet ofereau mancare elevilor.Acum, vor primi mancare elevii de la Liceul Felix Sanmartin, Liceul Nicolae Jiga Tinca, Liceul Petofi Sandor Sacueni, ... citește toată știrea