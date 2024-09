Localnici din Dobresti si Rosia au scos namol si au curatat case in Galati - Voluntari in zonele sinistrate

Noua voluntari din comuna bihoreana Dobresti au sarit in sprijinul oamenilor din Galati, afectati de inundatii. Zece case au fost curatate de mal de voluntarii bihoreni, in perioada urmatoare bisericile din Dobresti urmand sa colecteze si ajutoare pentru a le trimite in zonele afectate.Apelul la implicare pentru a sprijini locuitorii din comunele afectate de inundatiile care au avut loc in judetul Galati a fost facut de catre Ovidiu Milian, presedintele Asociatiei Deficientilor Locomotori din ... citește toată știrea