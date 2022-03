Locuinte colective pe Iuliu Maniu si hala logistica pe Borsului

Compania Smart Total S.R.L a solicitat aviz de oportunitate pentru construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter pe str. Iuliu Maniu, nr. 7."Avand in vederea ca investitia vizeaza zona centrala, care este supusa unor reglementari speciale, comisia a solicitat elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu, urmand ca investitorul sa revina in CMUAT pentru a-l prezenta. Astfel, comisia a recomandat un studiu mai aprofundat al fatadei, in concordanta cu cladirea din ... citeste toata stirea