Lotus a castigat dintr-un penalty

Lotus Baile Felix a fost singura echipa bihoreana care a incheiat perioada de pregatire in compania unei formatii de Liga 3. Adversara le-a fost colega de serie Sportul Simleu Silvaniei, care saptamana viitoare va reveni in Bihor pentru duelul oficial cu CAO 1910.Lotus a reusit sa se impuna la capatul unui joc echilibrat cu 1-0 (1-0). Golul victoriei a fost marcat de atacantul Cosmin Sirbu in minutul 53, cand a transformat o lovitura de la 11 metri obtinuta de Cristian Oros.Antrenorul ... citeste toata stirea