Lotus Baile Felix a inscris de patru ori la Satu Mare. Mester a debutat cu o "dubla"

Lotus Baile Felix a sustinut primul joc de verificare in fata echipei Viitorul Vetis, clasata pe locul 2 in Seria B din Liga 4 Satu Mare. Bihorenii au castigat cu 4-1 (0-1) duelul cu echipa antrenata de oradeanul Cristian Popa, desfasurata pe terenul sintetic al Bazei Sportive Dinamo din Satu Mare.Satmarenii au deschis scorul, dar dupa pauza Lotus a intors scorul prin golurile marcate de Stefan Mester (2), Luca Esifra (un pusti nascut in 2005) si Patrick Blagea.Antrenorul Gheorghe Ghit a ... citeste toata stirea