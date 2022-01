Luceafarul Oradea are un nou antrenor

Conducerea Luceafarului Oradea a gasit antrenor, astfel ca in ultima zi a lunii ianuarie a avut loc si reunirea lotului. Oradeanul George Zima (32 de ani), ultima data la SCM Zalau, a ajuns la o intelegere verbala si in zilele urmatoare ar urma sa semneze contractul.George a fost prezentat ieri jucatorilor de directorul sportiv Alin Puscau. El cunoaste bine Seria 10 dupa ce in ultimele sezoane a activat la Sportul Simleu si SCM Zalau. Zima il inlocuieste pe Dorin Mudura, care isi va continua ... citeste toata stirea