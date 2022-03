Lucrari pe strada Mihai Viteazul: Una calda, una rece

Vestea foarte buna este ca, in vecinatatea intersectiei nesemaforizate s-a trasat un iesind al trotuarului, care asigura un plus de siguranta pietonilor. Acestia se pot asigura mai bine la trecerea strazii si sunt mult mai vizibili pentru vehiculele aflate in trafic, pentru ca nu mai sunt ascunsi de masinile parcate pe strada."Cea rece" este ca Primaria a ales sa oficializeze ciuntirea trotuarului in favoarea locurilor de parcare. Anterior, pe aceasta ... citeste toata stirea