Lucrarile la incubatorul de afaceri de pe Pasteur, la 40%

Lucrarile la incubatorul de afaceri "Cresc Oradea Mare", care va functiona in cladirea fostului Spital de Neurologie din strada Louis Pasteur, sunt la stadiul fizic de aproximativ 40%. Sunt gata pregatirile pentru refacerea sarpantei, refacerea tencuielilor interioare si exterioare precum si schimbarea geamurilor. Sunt in curs de executie lucrarile pentru extinderea cladirii in partea din spate. Simultan, se lucreaza la instalatiile sanitare si electrice din intreaga cladire.Denumit "Cresc ... citeste toata stirea