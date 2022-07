Luganskul azi - Masini ciuruite de gloante, cladiri gaurite de bombe

Masini de politie ucrainene rasturnate, ciuruite de gloante, cladiri guvernamentale locale uriase, parjolite si gaurite de obuze, cupola de aur deteriorata a unei biserici ortodoxe si foarte putini civili. Este ceea ce a gasit un reporter in Lugansk, capturat duminica de Rusia.Un reporter Reuters aflat in Lugansk, capturat duminica de Rusia si aliatii sai separatisti, a gasit putini locuitori intr-un oras in care locuiau candva aproape 100.000 de oameni si pagube insemnate, marturie a ... citeste toata stirea