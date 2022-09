Lumea fantastica a Gradinii Palatului Baroc si-a deschis portile - Magic Garden a prins viata

Istoria Palatului Episcopal Romano-Catolic si a orasului Oradea, spusa la ceas de seara, sub culorile, luminile, sunetul si povestile din "Magic Garden" au surprins placut primii vizitatori.Dupa lasarea serii, in perioada 20 septembrie -18 octombrie, intre orele 20.30-24.00, lumea fantastica a Gradinii Palatului Baroc din Oradea prinde viata. "Magic Garden" te invita intr-o calatorie in care natura, istoria si legendele locului prind viata si se metamorfozeaza intr-un spectacol cinetic de ... citeste toata stirea