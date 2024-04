"Lumina din Lumina", la a doua editieaEuro

In aproape toate localitatile judetului nostru, din 4 pana pe 28 aprilie, au loc concerte de pricesne si cantari specifice acestei perioade, printre care si orasul Stei, in organizarea Primariei si a Consiliului Local Stei, Consiliului Judetean Bihor, Centrului de Cultura al judetului Bihor si Biserica Ortodoxa "Sfanta Treime" Stei."Lumina din Lumina", ajuns la a doua editie, este organizat de Consiliul Judetean Bihor, in parteneriat cu Centrul de Cultura al Judetului Bihor, Inspectoratul ... citește toată știrea