Lunca. Recunostinta eterna patriotilor neamului - Omagiu martirilor Ioan Ciordas si Nicolae Bolcas

La monumentul martirilor Dr. Ioan Ciordas si Dr. Nicolae Bolcas, amplasat in mijlocul comunei Lunca, a avut loc, in organizarea Primariei si Consiliului Local Lunca, o slujba de pomenire a acestor eroi ai neamului.In fiecare an ziua de 4 aprilie are o semnificatie aparte pentru locuitorii comunei Lunca, deoarece autoritatile locale, reprezentate de Ioan Popa si Livius Bogdan, primarul, respectiv viceprimarul comunei Lunca, organizeaza un moment plin de emotie si incarcatura istorica prin ... citeste toata stirea