Luni, 29 aprilie - Zilei Veteranilor de Razboi

Luni, 29 aprilie, incepand cu ora 12.00, la Monumentul eroilor romani cazuti in al Doilea Razboi Mondial din Cimitirul Municipal "Rulikowski" Oradea, va avea loc ceremonia militara prilejuita de Ziua Veteranilor de Razboi.In data de 29 aprilie a fiecarui an sarbatorim Ziua Veteranilor de Razboi. Aceasta data ne aminteste de Decretul Regal al Regelui Carol I, din 29 aprilie 1902, cand pentru prima data a fost instituit titlul de veteran de razboi, in ... citește toată știrea