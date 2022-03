Lupte grele in jurul Kievului - Orasele din imprejurimi sunt devastate

Lupte grele au loc luni in jurul orasului Kiev, intr-o zona cuprinsa intre nordul si vestul capitalei ucrainene, anunta oficiali din Ucraina citati de CNN. Potrivit informatiilor, fortele din Rusia par sa fi inceput ofensiva in cateva sectoare pentru a se apropia de capitala Kiev."Cu furie extrema, inamicul distruge Bucha, Hostomel, Vorzel, Irpin. Ei omoara civilii in mod intentionat", a spus primarul orasului Kiev, Vitaly Klitschko. Numeroase informatii arata ca focuri intense au loc luni in ... citeste toata stirea