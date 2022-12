Macron isi mentine pozitia in privinta Rusiei - Vrea garantii de securitate

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a reafirmat marti, inaintea summitului UE-Balcanii de Vest, pozitia sa privind necesitatea unor noi garantii de securitate in Europa, inclusiv pentru Rusia, subliniind ca nu trebuie sa existe polemici fara sens, pe fondul criticilor Ucrainei si ale altor tari."Eu nu cred ca trebuie sa facem mult caz, sa incercam sa vedem polemici acolo unde nu sunt. Eu am spus mereu acelasi lucru, adica faptul ca la final, in negocierile de pace, vor fi subiecte ... citeste toata stirea