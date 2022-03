Madrugada si Sogefi Group isi prezinta oferta de locuri de munca la Oradea Job Expo

30 de angajatori s-au inscris pana in prezent la Oradea Job Expo, targul de locuri de munca organizat de Inform Media, vineri, 1 aprilie 2022, la Era Park. Locurile de munca oferite de companiile inscrise la targ sunt in domenii precum: HoReCa, Automotive, Mecanica, IT, Retail, Componente electronice, Mase plastice, Mobilier si tamplarie, precum si cursuri de calificare si formare profesionala. Astfel, la Oradea Job Expo s-au inscris: Golde Oradea, Celestica, Hanning Motors, APT Prohuman, ... citeste toata stirea