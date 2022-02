Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in presa elena referitoare la incidentul produs vineri dimineata in apropierea insulei Corfu, in care a fost implicat un feribot ce transporta bunuri si persoane intre Grecia si Italia.Potrivit informatiilor comunicate pana in prezent de ... citeste toata stirea