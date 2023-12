Cea dea de-a cincea editie a Magic Bellydance Festival va avea loc in perioada 8-10 decembrie la Oradea, in organizarea dansatoarei profesioniste si instructor de bellydance, Alya si a scolii pe care o conduce, Orientalya Oradea."Editia din acest an reia traditia intalnirilor intre scoli de dans din tara si strainatate pentru a impartasi bucuria dansului oriental, dar si noi cunostinte despre aceasta Arta, dupa ce anii trecuti am fost nevoita sa renunt la organizarea festivalului din cauza ... citeste toata stirea