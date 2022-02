Magistrala noua de gaz intre Lugasu de Jos si Huedin

Magistrala de gaz se va extinde in zona Alesd si va conecta astfel judetele Bihor si Cluj, printr-un proiect realizat de Transgaz, potrivit unui anunt facut de presedintele Consiliul Judetean Bihor, Ilie Bolojan. Studiul de fezabilitate pentru noua magistrala se afla in curs de elaborare, cu termen de finalizare in luna august 2022.Potrivit unui comunicat al CJ Bihor, institutia a emis pe 9 februarie certificatul de urbanism pentru comunele Borod, Bratca, Vadu Crisului, Magesti, Astileu, ... citeste toata stirea