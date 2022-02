Mai mult verde! Primaria Oradea are planuri ambitioase pentru modernizarea parcurilor. Vezi ce urmeaza!

Daca planurile de pe hartie devin realitate, Oradea va inverzi in acest an! Primaria are idei ambitioase pentru modernizarea parcurilor vechi din oras si amenajarea de noi spatii verzi in cartierele rezidentiale.RestanteIntai, Primaria trebuie sa finalizeze restantele. Doua dintre cele patru coridoare verzi demarate in 2020 nu sunt finalizate. "Cel de pe strada Ion Bogdan este finalizat in proportie de 95%, dar e functional, lumea circula in parc. Vom face receptia la primavara, cand vedem ... citeste toata stirea