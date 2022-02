Mai multe cazuri noi fata de vindecarile raportate. Peste 20% din testele efectuate au fost pozitive

Potrivit cifrelor prezentate de catre DSP Bihor, de luni si pana marti, la nivelul judetului Bihor au fost confirmate 497 de infectari cu virusul Sars-CoV-2. Noile cazuri au fost diagnosticate pozitiv in urma prelucrarii a 2.499 de teste, reprezentand un procent de pozitivare a acestora de 20.29%.Totodata, in ultimele 24 de ore s-au vindecat de virus 494 de bihoreni.Se mentine trendul scazut de vaccinari. Doar 199 de bihoreni s-au imunizat in ultima zi cu ser anti-COVID. Dintre acestia, 98 ... citeste toata stirea