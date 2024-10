Mai multe gradinite si scoli din Bihor primesc bani ca sa previna violenta in randul elevilor

24 de unitati de invatamant din Bihor au fost selectate sa deruleze activitati in programul national "Impreuna prindem curaj", prin care se implementeaza activitati menite sa reduca violenta in mediul scolar.Potrivit unui comunicat transmis joi de Inspectoratul Scolar Judetean Bihor, programul "Impreuna prindem curaj" are ca obiectiv crearea unui climat sigur, primitor si de sustinere pentru prescolari, elevi, personalul din unitatile de invatamant si parinti, imbunatatirea relatiilor dintre ... citește toată știrea