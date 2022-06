Mai multe localitati din Bihor sunt lovite crunt de seceta. Apa cu ratia

Pe langa seceta, la Forosig, comuna Holod, localnicii se confrunta si cu o defectiune care a facut ca in doua ore sa aiba loc golirea totala a retelei comunei si a bazinului de apa, adica o pierdere de 500.000 l de apa de fiecare data cand s-a incercat umplerea bazinului."De aproximativ o saptamana ne confruntam cu mari probleme legate de distributia apei, in special in localitatea Forosig. Incercam sa gasim sursa problemelor si remedierea acesteia. Pana acum am ajuns la concluzia ca intre ... citeste toata stirea