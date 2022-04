Mai multe profesoare din Bihor au convins Ministerul Educatiei sa autorizeze o disciplina de ecologie

Ministerul Educatiei a aprobat disciplina optionala "Educatie ecologica si pentru protectia mediului", elaborata de mai multe profesoare din Bihor.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Scolar Judetean Bihor, prin ordinul ME nr. 3446 din 18 martie, a fost aprobata programa scolara pentru disciplina optionala "Educatie ecologica si pentru protectia mediului", care se va preda incepand din anul urmator, in clasele V-VII.Programa scolara a acestei discipline are un caracter ... citeste toata stirea