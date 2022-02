Mai multe tari din Europa renunta la restrictiile legate de Covid-19

Marea Britanie a renuntat la cerinta testarii Covid pentru calatorii vaccinati, incepand din 11 februarie. Pasagerii care intra in tara si care au schema completa de vaccinare trebuie doar sa isi verifice statutul pe un , transmite Ministerul Afacerilor Externe din Romania. In plus, prim-ministrul Boris Johnson a anuntat ca de la sfarsitul lunii februarie se va renunta si la carantinarea persoanelor Covid-pozitive.Franta continua si ea sa renunte la masurile anti-Covid. Din 28 februarie, ... citeste toata stirea