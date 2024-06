Mai multi studenti la Drept si Informatica: Universitatea din Oradea scoate la concurs mai multe locuri

Universitatea din Oradea a primit de la Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior dreptul de a scolariza mai multi studenti la doua specializari. Decizia a fost luata in sedinta din 6 iunie a Consiliului ARACIS.Este vorba de Drept, unde din toamna, in loc de 150, vor putea invata 250 de studenti, si Informatica, cu o capacitate de admitere de 100 de locuri, fata de 75, cate erau pana acum.Ambele programe de studii au fost evaluate de ARACIS, iar in urma acestei ... citește toată știrea