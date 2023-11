In comuna bihoreana Gepiu, a avut loc o ceremonie de comemorare a eroilor comunei cazuti in cele doua razboaie mondiale, precum si a celor care s-au jertfit pentru libertate, luptand impotriva regimului comunist.Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi - Filiala Bihor, in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local al comunei Gepiu, cu Parohia Ortodoxa Romana Gepiu si Scoala Gimnaziala Gepiu, alaturi de reprezentanti ai Asociatiei Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere din Garnizoana ... citeste toata stirea