Manila cere extinderea platoului continental filipinez - Tensiuni in Marea Chinei de Sud

Filipine a cerut Natiunilor Unite recunoasterea drepturilor sale suverane asupra unui platou continental in largul coastelor sale din Marea Chinei de Sud, o zona maritima revendicata de Beijing si Manila, relateaza AFP.In ultimele luni, tensiunile dintre Manila si Beijing au atins cote fara precedent, iar incidentele s-au inmultit.Acest anunt a fost facut intr-un moment in care China a dezvaluit sambata o serie de reguli care autorizeaza paza sa de coasta sa plaseze straini in arest fara ... citește toată știrea