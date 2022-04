Marcator precoce in Liga 3. Un jucator bihorean a punctat la 15 ani si 9 luni!

Imprumutul juniorului oradean Raul Clemeniuc de la CAO 1910 la CS Armata Aurul Brad in Seria 7 se dovedeste inspirat. Pustiul a reusit vinerea trecuta sa inscrie primul sau gol in Liga 3 la doar 15 ani, 9 luni si 25 zile, fiind printre cei mai tineri marcatori din esalonul trei, daca nu cel mai tanar. Raul a deschis scorul in meciul Aurul Brad - Viitorul Pandurii II Targu Jiu, scor 2-0, cu o frumoasa lovitura de cap plasata la vinclu de la ... citeste toata stirea