Marti incepe Festivalul Primaverii, editia a XI-a

Festivalul Primaverii continua la Oradea cu editia a XI-a in perioada 22-31 martie. Festivalul, devenit o traditie, este organizat, ca in fiecare an, de Filarmonica de Stat Oradea, prin colaborarea cu violonistul-profesor, dirijor Ciprian Marinescu.Marti, 22 martie la ora 19.00, in Sala Enescu-Bartok, festivalul va debuta cu doua lucrari mozartiene: Divertisment in Re major, K.136 si Divertisment in Fa major, K. 138, o lucrare ce apartine compozitorului Gustav Mahler, Adagietto din Simfonia a ... citeste toata stirea