In primele zile ale lunii lui martisor, sapte pugiliste de la Basti Box Salonta au urcat in ring la editia 2022 a Cupei Romaniei la box pentru senioare, tineret, junioare si cadete.Sase dintre sportive s-au intors acasa cu "martisoare" pretioase care au incununat munca depusa sub comanda antrenorilor Sebastian Silaghi si Ioan Forian.Bilantul CS Basti Box la Bucuresti a constat din doua medalii de aur si patru de bronz. ... citeste toata stirea