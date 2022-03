Martisorul este prezentat la Expo Dubai de o profesoara din Oradea

Martisorul, mostenire nationala inclusa in patrimoniul UNESCO, este prezentat marti, 1 martie, in cadrul Expozitiei Mondiale de la Dubai, de profesoara oradeana Mirela Tanc. Profesor de limba si literatura romana, Mirela Tanc a fost nominalizata in Top 50 Global Teacher Prize.Romania isi celebreaza Ziua Nationala in cadrul Expo Dubai pe 1 martie, printr-o serie de evenimente care evidentiaza legatura puternica dintre traditie si sustenabilitate culturala si economica.Profesoara Mirela Tanc, ... citeste toata stirea