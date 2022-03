Marvicon participa la Oradea Job Expo

Marvicon este o companie de expeditii si transporturi, care a fost infiintata in 2015, la Oradea, ca urmare a unei investitii de capital privat belgian. Este, de asemenea, parte a grupului BE-TRANS, care a fost infiintat in 1998. Compania este specializata in transportul containerelor maritime si face acest tip de transport intre toate porturile importante din Europa. In afara de transportul de containere, Marvicon face si transporturi cu remorci cu prelata, care sunt utilizate pentru ... citeste toata stirea