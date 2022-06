Masuri de conservare unice in Romania - Dropiile de la Salonta

In imprejurimile Salontei se afla singura populatie viabila de dropii din Romania, ceea ce a mobilizat primaria din municipiu sa se implice in conservarea acestei specii amenintate cu disparitia pe plan global. Un tronson de sase km de linie electrica aeriana de medie tensiune, aflat in habitatul dropiilor, a fost schimbat in linie electrica subterana.Liniile electrice aeriene reprezinta pentru noi, oamenii, simbolul unei infrastructuri necesare. Insa, pentru dropie, specie amenintata la ... citeste toata stirea