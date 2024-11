Matematica a dus Universitatea din Oradea in premiera in Clasamentul international Shanghai

Pentru prima oara, Universitatea din Oradea este prezenta in Clasamentul international Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, un top prestigios in care au intrat doar sapte universitati romanesti.Nicio universitate romaneasca nu a prins un loc in clasamentul general Shanghai, insa, la sectiunea dedicata specializarii Matematica, sapte institutii academice din Romania au fost incluse. Este vorba de Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Tehnica din Cluj, Universitatea Bucuresti, ... citește toată știrea