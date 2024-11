Matematica de la Universitatea din Oradea - In Clasamentul Shanghai Ranking

Anul 2024 este unul important pentru Universitatea din Oradea. Pentru prima data in intreaga ei istorie, institutia este prezenta in Clasamentul international Shanghai Global Ranking of Academic Subjects, pe 401-500.In urma evaluarii a peste 1.900 de universitati, din 96 de tari, Universitatea din Oradea este prezenta in prestigiosul clasament international Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRA) 2024, in domeniul Matematica, alaturi de alte sase universitati romanesti si se ... citește toată știrea