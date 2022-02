Matematica iti da batai de cap sau dimpotriva? ERA Park Oradea te invita la... MateMagica!

De-o fi una, de-o fi alta, ERA Park Oradea ii invita pe cei mici si pe cei mari deopotriva la MateMagica (scris, sugestiv, M4T3M4G1C4), un spectacol interactiv si educativ, in care Matematica se imbina cu... Magia.Este vorba despre un one man show, in care arta se imbina cu stiinta la o maniera interactiva, captivanta, accesibila si atractiva, dovedind ca matematica nu e doar o materie greoaie, ci are partea ei de distractie!Potrivit initiatorului acestui proiect, actorul oradean Serban ... citeste toata stirea