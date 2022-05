Maxim urca in ring saptamana viitoare la "Colosseum Tournament"

Caravana "Colosseum Tournament" se opreste saptamana viitoare la Craiova. Vineri, 3 iunie, de la ora 19:00, se va desfasura o noua gala in Sala Polivalenta din Cetatea Baniei. Pe "fight-card-ul" galei figureaza si luptatorul oradean Adrian Maxim, care se va duela cu Ghenady Gytlan din Republica Moldova, in limitele categoriei 65 kg. "Este prima lupta din acest an in Romania. Am mai avut un meci in Suedia in 2022 pe care am reusit sa-l castig. Sper ca si la Craiova sa ... citeste toata stirea