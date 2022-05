Meci cu miza promovarii pe Stadionul Iuliu Bodola. Oradea si Hunedoara, in cautarea gloriei de altadata

Un duel intre viitorul FC Bihor si viitorul club Corvinul Hunedoara, ambele entitati fiind dornice sa revina la denumirile care a consacrat fotbalul din cele doua judete in anii 80.CAO are de partea ei tineretea si dorinta de afirmare, in timp ce gruparea hunedoreana mizeaza pe multi jucatori experimentati cu meciuri si in esaloanele superioare (Laurentiu Bus, Sergiu Arnautu sau Andrei Hergheligiu) plus trei brazilieni.CS Hunedoara este neinvinsa in actualul sezon, fiind alaturi de CSM ... citeste toata stirea