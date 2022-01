Meciul de la Sopot este incert! Echipa poloneza este afectata de Covid-19

CSM CSU Oradea ar trebui sa dispute miercuri meciul din deplasare cu Trefl Sopot, contand pentru etapa a 3-a din Grupa K a FIBA Europe Cup. Iata insa ca pandemia pune sub semnul intrebarii desfasurarea partidei. Conform informatiilor neoficiale obtinute de oficialii clubului oradean, echipa poloneza se confrunta cu un focar de Covid-19 care a aparut in lot, afectand cativa jucatori. Daca numarul cazurilor va fi mai mare de opt cu 24 de ore inainte de meci, acesta ar putea fi amanat."Suntem in ... citeste toata stirea