Medalii de bronz pentru Crisul la CN de juniori I

Situata pe locul secund la finele turneului final tur (desfasurat la Oradea), echipa CS Crisul era o candidata la podium. Formatia oradeana s-a clasat in cele din urma pe locul 3, dupa Steaua si Triumf, ratand medaliile de argint pentru un singur gol! In turneul de la Oradea, Crisul a dispus de Triumf cu scorul de 9-7, dar a pierdut meciul direct de la Bucuresti cu scorul de 8-5!Ca urmare, Triumf a ocupat locul 2, iar Crisul s-a situat pe locul 3 in clasamentul final al CN de juniori I. ... citeste toata stirea