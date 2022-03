Medic oradean trimis in judecata pentru ca a luat mita de 272 de ori in mai putin de o luna

Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si, pe 8 martie 2022, au trimis-o in judecata, in stare de libertate, pe doctorita Mariana Emilia Cun. In varsta de 64 ani, femeia va fi judecata pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, in forma continuata (272 acte materiale). Femeia este acuzata ca, in decurs de o luna, ar fi luat mita bani si produse in valoare de 28.770 de lei, 900 de euro si 10.000 de forinti."In fapt, s-a retinut ca ... citeste toata stirea