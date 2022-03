Medicul roman care si-a impuscat in cap fosta amanta in Ungaria a fost condamnat la detentie pe viata

Medicul roman care, in 2016, si-a impuscat mortal fosta amanta in Ungaria si l-a ranit grav pe sotul ei, in fata gemenilor cuplului, a fost condamnat la inchisoare pe viata in tara vecina pentru omor calificat si tentativa la omor calificat, sentinta nefiind definitiva. Potrivit sentintei pronuntate de Tribunalul Nyiregyhaza, judecatorul a dispus expulzarea definitiva a medicului si a impus ca acesta sa poata fi eliberat conditionat cel mai devreme dupa 25 de ani de detentie. Presa maghiara a ... citeste toata stirea