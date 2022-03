Medicul sef al DSP Bihor, despre cazurile de COVID-19: "Situatia reala este mascata de faptul ca oamenii nu se testeaza"

Numarul persoanelor confirmate cu Covid-19 este in crestere, potrivit medicului sef al Directiei de Sanatate Publica Bihor, dr. Calin Sonea."Suntem pe un trend crescator, luni au fost 48 cazuri noi, ieri (n.red. marti) 80 de cazuri noi, iar astazi avem 97 de cazuri noi", a spus Sonea marti, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural."Faptul ca nu sunt raportate mai multe cazuri, se datoreaza faptului ca oamenii nu se mai testeaza, avand in vedere ca au fost scoase restrictiile. In baza ... citeste toata stirea